Verstappen zet in Bahrein direct de toon in training, maar Horner tempert optimisme

Max Verstappen heeft de toon gezet in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein van zondag. De Limburger was vrijdag op het Bahrain International Circuit in de eerste vrije training van het seizoen de snelste en trok daarmee de lijn van de wintertest door.

De Red Bull-coureur maakte die verwachtingen waar en zag Valtteri Bottas (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) respectievelijk de tweede en derde tijd rijden. Een aardig detail is dat Verstappen het minste aantal trainingsronden reed: twaalf. Pierre Gasly van AlphaTauri noteerde de meeste testronden: 23.

Ook Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, deed het naar behoren. De Mexicaan kwam tot de zesde tijd. Regerend kampioen Lewis Hamilton, die dit seizoen voor zijn achtste wereldtitel gaat, eindigde als vierde.

Red Bull snelst in alle sectoren

Dat Red Bull de zaken aardig op orde heeft, bleek ook uit de snelste tussentijden in de eerste vrije training. Verstappen klokte de beste tijd in de eerste twee sectoren, Pérez was het snelst in de derde sector.

Nog een ander feit dat in het voordeel van Red Bull spreekt is dat de RB16B onder diverse weersomstandigheden goed presteert. Tijdens de wintertest werd er namelijk in Bahrein onder aanzienlijk koelere omstandigheden gereden.

Horner tempert optimisme

"Fijn om te zien dat we de snelste zijn, maar het is slechts de eerste vrije training", temperde Red Bull-teambaas Christian Horner het optimisme.

"De auto deed het prima. Het is duidelijk dat we wat zwakke plekken van de vorige auto hebben weggewerkt. Ik denk en hoop dat we een goede basis hebben gelegd voor een succesvol jaar. Maar Mercedes oogt ook verdacht snel. Die gaan zeker een bedreiging vormen."