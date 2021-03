Verstappen zet in Bahrein de toon in beide trainingen; Horner tempert optimisme

Max Verstappen tijdens de tweede vrije training in de avond in Bahrein - Reuters

Max Verstappen heeft de toon gezet in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein van zondag. De Limburger was vrijdag op het Bahrain International Circuit in zowel de eerste als de tweede vrije training van het seizoen de snelste en trok daarmee de lijn van de wintertest door. Verstappen maakte twee weken geleden op hetzelfde circuit al een sterke indruk bij de wintertest en dat schepte hoge verwachtingen in aanloop naar de opening van het Formule 1-seizoen. De Red Bull-coureur maakte die verwachtingen in beide trainingen waar met de snelste tijd. In de eerste training (1.31,394) hield hij Valtteri Bottas (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) achter zich. In het tweede trainingsuur (1.30,847) was Norris tweede, voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes).

Hamilton, die opgaat voor zijn achtste wereldtitel, reed tijdens de eerste training de vierde tijd. Het was voor het eerst sinds 2014 dat Mercedes niet de snelste was in een eerste trainingssessie. Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, deed het naar behoren. De Mexicaan kwam tot respectievelijk de zesde en de tiende tijd. Horner tempert optimisme "Fijn om te zien dat we de snelste zijn, maar het is slechts de eerste vrije training", temperde Red Bull-teambaas Christian Horner het optimisme na de eerste trainingsdag. "De auto deed het prima. Het is duidelijk dat we wat zwakke plekken van de vorige auto hebben weggewerkt. Ik denk en hoop dat we een goede basis hebben gelegd voor een succesvol jaar. Maar Mercedes oogt ook verdacht snel. Die gaan zeker een bedreiging vormen."

Sergio Pérez in actie tijdens de eerste vrije training in Bahrein - Red Bull Content Pool