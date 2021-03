Oranje maakt statement voor mensenrechten Qatar

De spelers van Oranje zullen zaterdag bij de interland tegen Letland in Amsterdam een statement maken over de mensenrechtensituatie in Qatar, dat eind volgend jaar het WK organiseert. "Wat precies, zullen jullie morgen zien", zei Oranje-verdediger Matthijs de Ligt op de persconferentie in Zeist.

Met het statement volgt Oranje het voorbeeld van de spelers van de Duitse nationale ploeg, die donderdagavond voorafgaand aan hun WK-kwalificatieduel met IJsland poseerden met shirts waarop de tekst 'Human Rights' stond geschreven. Woensdag vroeg de Noorse nationale ploeg ook al aandacht voor de situatie in Qatar.

"We hebben het ook voor de eerste wedstrijd besproken", verklaarde De Ligt het besluit van de spelers. "Het is een lastige situatie. Uiteindelijk hebben we met z'n allen deze beslissing genomen het nu te doen, bij deze thuiswedstrijd."

De roep om een boycot van het WK voetbal in Qatar wordt steeds luider, maar toch doet Nederland dat niet. Waarom niet, leggen we uit in onderstaande sportexplainer.