Zeker 32 doden bij treinbotsing in Egypte

Bij een ernstig treinongeluk in Egypte zijn zeker 32 doden gevallen, meldt het Egyptische ministerie van Volksgezondheid op Facebook. Er vielen 66 gewonden. Twee treinen botsten op elkaar in het gouvernement Suhaj, in het midden van het land.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Op foto's op sociale media is te zien dat meerdere wagons door de botsing zijn ontspoord. Direct na het ongeluk werden tientallen ambulances opgeroepen om de gewonden af te voeren naar nabijgelegen ziekenhuizen.