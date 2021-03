Kiesraad: 0,29 procent van briefstemmen uit Nederland ongeldig

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week was 0,29 procent van de briefstemmen van 70-plussers in Nederland ongeldig. Dat heeft de Kiesraad bekendgemaakt bij de vaststelling van de uitslag. In de zetelverdeling verandert niets ten opzichte van de laatste prognose van het ANP.

Vanwege de coronacrisis konden bij deze verkiezingen mensen van 70 jaar en ouder hun stem ook per brief uitbrengen. Volgens de Kiesraad hebben ruim 1 miljoen mensen van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Aanvankelijk leek het erop dat 7 tot 8 procent van die stemmen ongeldig zou zijn, omdat stembiljetten niet in de juiste envelop waren gestopt. Maar minister Ollongren bepaalde, met instemming van de Kiesraad, dat de procedure moest worden aangepast. Nu is het aantal ongeldige briefstemmen dus veel lager. Het totaal aantal ongeldige stemmen is lager dan in 2017.

Ook volgens de cijfers van de Kiesraad blijft de VVD de grootste partij. De VVD haalt 34 zetels, een winst van 1 zetel ten opzichte van 2017. D66 wordt de tweede partij, met 24 zetels, 5 meer dan vier jaar geleden.

Bekijk hieronder de volledige uitslag (voor appgebruikers klik op de afbeelding).