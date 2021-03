Ook de laagvliegers in de Formule 1 hebben paradijsvogels in de cockpit

Acht overige renstallen vechten om dagsuccessen, maar drie teams lijken bij voorbaat veroordeeld tot een rol in de marge: Alfa Romeo, Haas en Williams. Hun achterstand op de rest van het veld in het constructeurskampioenschap was gigantisch. Toch is het boeiend de mindere goden in de gaten houden.

Mercedes en Red Bull Racing beginnen als favorieten aan het Formule 1-seizoen. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton aast op een achtste titel en Max Verstappen is de belangrijkste gegadigde om de Brit te onttronen. Bij de bookmakers is hij zelfs de favoriet .

Bij Alfa Romeo is bijna alles bij het oude gebleven. Wel oogt de auto anders door de kleuren te spiegelen: wit werd rood en rood werd wit. Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi zijn niet het meest sprankelende F1-duo, maar het team straalt wel zelfvertrouwen uit.

De Italiaanse renstal ploeterde vorig seizoen in de achterhoede. Veteraan Räikkönen (41) hoopt dat hij daarvan verlost wordt. "De auto deed het tijdens de testdagen prima, maar ik heb geen idee waar we staan. Of we beter zijn dan in 2020? Geen idee, ik hoop het. Ik wil vechten in de top-10. Een seizoen duurt vreselijk lang als je niet echt meedoet."

"Ferrari heeft ons meer paardenkrachten gegeven, maar Honda, Mercedes en Renault komen ook met betere motoren", zegt de Fin die in 2007 de wereldtitel greep. "Eigenlijk weet ik net zo weinig als jullie", mompelt Räikkönen tegen een groep journalisten. "Kijk straks maar hoe ik uit de auto stap. Mijn blik verraadt of ik gelukkig ben of niet."