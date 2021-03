Beveiligers Baudet niet vervolgd voor mishandeling demonstrant in Den Bosch

Twee beveiligers van Thierry Baudet worden niet vervolgd voor de mishandeling van een tegenstander van Forum voor Democratie. Volgens het Openbaar Ministerie was hun optreden vorig jaar in Den Bosch weliswaar strafbaar, maar ze hoeven ze niet voor de rechter te komen. Een van de redenen is dat ze sinds het voorval bijna geen beveiligingsopdrachten meer krijgen.

Het slachtoffer is filmmaker Jasper van den Elshout. Hij liep tijdens een flyeractie van Thierry Baudet in de binnenstad van Den Bosch rond met een doos waarop "oud papier hier s.v.p." stond geschreven. Volgens hem vroegen beveiligers op dreigende toon om te vertrekken. En toen hij dat weigerde, werd hij tegen de grond gewerkt en enige tijd vastgehouden.

Burgeraanhouding

Van den Elshout deed aangifte van openlijke geweldpleging en wederrechtelijke vrijheidsberoving. In het onderzoek dat daarop volgde, zeiden de beveiligers dat ze dachten dat de man Baudet wilde benaderen. Daarom zouden ze hem hebben aangehouden voor het bedreigen van een politicus. Burgers mogen iemand aanhouden, mits ze beperkt geweld gebruiken en meteen de politie bellen.

Volgens het OM dwongen de beveiligers Van Elshout op de knieën en werden zijn armen op zijn rug gedraaid. Ook belden ze de politie. Later lieten ze de man toch gaan, omdat het lang duurde voordat de agenten er waren.

Het OM concludeert dat de burgeraanhouding onrechtmatig was. "Nergens is uit gebleken dat de aangever dreigend was of er dreiging van hem uit ging richting Baudet." Toch is dit volgens de officier van justitie niet strafbaar omdat de beveiligers dachten terecht te handelen vanwege een dreiging.

Schadevergoeding

De beveiligers waren volgens het OM wel strafbaar voor de toegebrachte pijn en de verwondingen bij het slachtoffer. Toch worden ze ook hiervoor niet vervolgd omdat ze nu al veel last hebben van het incident. "Zij hebben geen of minder opdrachten gekregen en lopen het risico hun vergunning kwijt te raken", zegt de officier van justitie.

Ook speelt mee dat Van den Elshout heeft gezegd dat hij vooral de erkenning wil dat hij bij het incident slachtoffer was en geen verdachte. En voor een schadevergoeding is vervolging ook niet nodig, stelt het OM, omdat de filmmaker al een civiele zaak is begonnen tegen de beveiligers.