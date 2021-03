Limburgse CDA-gedeputeerden weg vanwege subsidieschandaal

De Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus treden per direct af. Reden is een subsidieschandaal rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen.

Vrehen, net als Koopmans en Mackus lid van het CDA, was tot voor kort directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Die natuurstichting ontving tonnen aan subsidie van de provincie. Vrehen zou dat geld hebben doorgesluisd naar zijn eigen bedrijven die opdrachten uitvoerden voor IKL.

Hij zou volgens een publicatie in NRC met behulp van de CDA-top in Limburg een netwerk van bedrijven en stichtingen hebben opgezet die in opdracht van provincie en gemeenten groen- en bosonderhoud uitvoeren. Onder meer Koopmans en Mackus zouden hierbij betrokken zijn.

'Onvoldoende totaaloverzicht'

"Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon", verklaarde Mackus vanochtend, aldus 1Limburg. "Uit de gesprekken die ik in de afgelopen dagen hierover heb gevoerd, rijst voor mij het beeld dat er op onoorbare wijze is omgegaan met de besteding van subsidiegelden van de provincie en met het verstrekken van opdrachten door hemzelf aan hemzelf en door hem aan derden."

Koopmans zegt dat de manier waarop Vrehen te werk ging "haaks staat op mijn morele opvatting". Hij verwijt zichzelf dat hij "onvoldoende totaaloverzicht" had, waardoor het mis kon gaan.

Integriteitsonderzoek

De gouverneur van Limburg Theo Bovens kondigde dinsdag een integriteitsonderzoek aan naar de gang van zaken rond Vrehen en de rol van de provincie daarin. Dat onderzoek gaat gewoon door. Koopmans en Mackus hebben hun medewerking toegezegd.

In december besloten de Provinciale Staten in Limburg tot het instellen van een parlementaire enquête naar de manier van handelen van Koopmans in een andere zaak. Er waren volgens de gedeputeerden nog te veel vragen rond de politicus over diens betaalde nevenfunctie bij een baggerbedrijf.

Meerderheid voor doorlichten bestuurscultuur

De provincie had toen net de ophef achter de rug over de vele oud-politici die door Limburg werden ingeschakeld voor betaalde klussen. Onder andere demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vroeg Limburg om opheldering.

Zo kreeg CDA-prominent Maxime Verhagen in vier jaar tijd 105.000 euro uitbetaald als ambassadeur voor het Limburgse bedrijfsleven. Oud-gedeputeerde Antoine Janssen (PVV) had zelfs 753.000 euro ontvangen voor advieswerk. Vorig jaar besloot Limburg de oud-politici, onder wie ook voormalig CDA-staatssecretaris René van der Linden, niet langer in te huren.

Volgens NRC zijn de partijen in de Provinciale Staten geschokt door het nieuwste schandaal. Er lijkt volgens de krant een meerderheid te zijn voor een nieuw onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de provincie.