Bijleveld wil nog dit jaar honderden miljoenen extra voor Defensie

Het ministerie van Defensie heeft honderden miljoenen euro's extra nodig om de begroting voor dit jaar sluitend te krijgen. Dat is de strekking van een brief die demissionair minister Bijleveld aan haar collega Hoekstra heeft gestuurd. Een woordvoerder van Bijleveld bevestigt de hoofdlijnen van een bericht daarover in de Telegraaf.

Defensie wil niet op precieze bedragen ingaan, maar benadrukt wel dat Bijleveld al eerder heeft gezegd dat de komende kabinetsperiode 4 miljard euro extra per jaar nodig is om de krijgsmacht klaar te maken voor de toekomst.

De financiën bij Defensie zijn al jaren een heet hangijzer. Er is achterstallig onderhoud en er zijn personeelstekorten. De woordvoerder onderstreept dat er veel op Defensie is bezuinigd en dat er geld nodig is om de situatie te herstellen. Dat wordt waarschijnlijk ook een belangrijk onderwerp in de formatie.

De brief van de minister is bedoeld voor de discussie over de Voorjaarsnota. Daarin geeft de minister van Financiën de stand van zaken weer van de lopende begroting van het Rijk en komt zo nodig met aanpassingen.