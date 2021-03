Zeker vijf doden door reeks tornado's in Alabama

In de Amerikaanse staat Alabama zijn zeker vijf mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen door een reeks tornado's. Volgens de National Weather Service (NWS) waren alle bevestigde sterfgevallen in Calhoun County, in het oostelijke deel van de staat. Er trokken gistermiddag (lokale tijd) in totaal zeven wervelstormen over Alabama.

In de buurt van Birmingham, meer naar het westen van Alabama, is er sprake van grote schade. Meer dan 35.000 inwoners van de staat zitten zonder stroom. De NWS in de regio waarschuwde de regio Birmingham via Twitter om zich schrap te zetten. "Zoek dekking en wacht niet tot het laatste moment!"