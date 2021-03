Snookerwereld in ban van WK-voorronde: rivalen Hendry en White treffen elkaar

"Onvoorstelbaar", reageert de Nederlandse topscheidsrechter Jan Verhaas. "Hoe pikken ze het eruit? Het is een van de grootste wedstrijden in de geschiedenis van het snooker. De rivaliteit tussen die twee is altijd op het scherpst van de snede geweest."

Hendry (52 jaar) en White (58). Dat ze er überhaupt aan de tafel verschijnen is al een wonder. En dan dus nog tegen elkaar ook.

Snookerfans hebben het al dagen nergens anders over: de onvoorstelbare uitkomst van de loting voor de WK-kwalificatie. De legendes Stephen Hendry en Jimmy White, rivalen in de jaren negentig en tegenstanders van elkaar in vier WK-finales, zijn aan elkaar gekoppeld in de eerste voorronde.

Hendry was op zijn 21ste de jongste wereldkampioen ooit. De Schot leefde als een modelprof, leek in die jaren onverslaanbaar en reeg het ene succes aan het andere. Negen jaar nadat hij zijn carrière had beëindigd, liet hij met een century break al meteen zien dat zijn rentree geen publiciteitsstunt is. Ook al was zijn beurt van 107 punten niet genoeg om Matthew Selt te verslaan.

Want Hendry tegen White is meer dan rivaliteit alleen. Het zijn ook tegenpolen van elkaar, in alles eigenlijk.

"Hendry heeft altijd geroepen: zolang je in het toernooi zit, kun je winnen. Met die instelling gaan ze allebei de wedstrijd in. Ze kijken er ongetwijfeld naar uit, maar er zullen ook behoorlijk wat zenuwen in het lichaam zitten."

Bij vier van zijn zeven wereldtitels rekende 'The Golden Boy' van weleer in de finale af met White. Nu is een overwinning enkel een klein stapje richting het hoofdtoernooi. Of een van beiden dat gaat halen, vindt Verhaas lastig in te schatten.

De terugkeer van Hendry en White op de World Tour is ook een reactie op de kritische uitlatingen van huidig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan, die zijn vraagtekens zette bij het niveau van de jonge garde: "Pas als ik een arm en een been zou missen, zou ik misschien uit de top-50 van de wereld vallen."

White werd in het degelijke snookerwereldje geliefd om zijn ruige levensstijl. Hij biechtte op latere leeftijd zijn cocaïnegebruik op en deelde mee dat hij meer dan een miljoen van zijn prijzengeld had vergokt.

Het imago van de sport krijgt in elk geval een enorme impuls door de terugkeer van deze oudgedienden, getuige de aandacht die uitging naar de loting. Hendry reageerde vol ongeloof. "We hebben zoveel finales gespeeld en nu staan we in de allereerste ronde tegenover elkaar. We trainen veel samen, maar daar stoppen we nu maar mee."

Waar Hendry vrij nuchter reageert, zal White zich minder op zijn gemak voelen tegen de man die hij nooit in een grote finale wist te verslaan. In 1992 leek het eindelijk te lukken, maar zelfs een voorsprong van 14-8 was niet genoeg. Hendry won tien frames op rij en was wéér de beste.

Herinneringen komen boven bij Verhaas

Ook in 1998 stonden ze tegenover elkaar op het WK, maar toen in de eerste ronde. Met Verhaas als scheidsrechter. De herinneringen komen onmiddellijk naar boven. "De build-up vooraf was echt gigantisch. Vergelijk het maar met Feyenoord-Ajax, de rivaliteit was echt enorm. Ook omdat White heel moeilijk van Hendry kon winnen."

Verhaas heeft al zes WK-finales mogen leiden. Toch hoopt hij stiekem dat zijn naam op 6 april achter deze wedstrijd staat. "Het is een beetje hetzelfde als spelers die na afloop van een wedstrijd het shirtje van Lionel Messi vragen. Alle scheidsrechters lopen volgende week meteen naar de toernooidirecteur om naar de planning te informeren."