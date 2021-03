Recordjaar voor tuinbranche, consumenten massaal de tuin in tijdens corona

Zo juichend als de branche kon zijn over de jaarcijfers 2020, zo groot is de frustratie op dit moment. Tuincentra maken melding van omzetdalingen tot wel 80 procent.

Nog nooit hebben consumenten in één jaar tijd zoveel geld gespendeerd aan de tuin als afgelopen coronajaar. Voor bijna 2 miljard euro werd er gekocht aan struiken, potten, tuinmeubels, tegels, barbecues, schuttingen en graszoden. Alles bij elkaar zo'n 20 procent meer dan in 2019, blijkt uit consumentenonderzoek van GfK.

Een groep die absoluut niets te klagen heeft, zijn de hoveniers. Zij beleven gouden tijden. Vorig jaar en ook nu nog. Raoul Hagenbeek van Puur Hoveniers in het Brabantse Liempde zegt dat de meeste hoveniers momenteel vol zitten met opdrachten tot na de bouwvakvakantie. "Het gaat goed ja, maar dat was ook al vóór corona. Volgens mij is het meer een soort na-effect van de financiële crisis. Toen bleven heel veel mensen op hun geld zitten. Maar nu willen ze gaan uitgeven."

Volgens Hagenbeek is in de branche ook te merken dat consumenten in heel Europa de tuin in gaan. "We grijpen best vaak mis op materiaal. Er is internationaal een schreeuwend tekort aan planten en tuinhout. Tuinhout wordt ook steeds duurder."

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), waarbij zo'n duizend hoveniers zijn aangesloten, bevestigt dat tekort. "Door de grote vraag is er inderdaad een leveringsprobleem. Prijsstijgingen tot 40 procent? Het zou me niet verbazen als dat zo is", aldus Richard Maaskant van de VHG.