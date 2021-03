'Als wij hadden gespeeld zoals zij floot, dan hadden we met 6-0 gewonnen'

Stéphanie Frappart tijdens Juventus-Dinamo Kiev in de Champions League - AFP

"Er is weinig verschil, denk ik. Het voetbal blijft hetzelfde en de regels zijn hetzelfde." Kortom, Stéphanie Frappart is wel de laatste die zich druk maakt om het fluiten van een potje voetbal op het hoogste niveau tussen twee mannenteams, ook al is ze zelf een vrouw. De Française sprak haar woorden aan de vooravond van het Europese Supercup-duel tussen Liverpool en Chelsea in augustus 2019. Een mijlpaal, want nooit eerder werd een wedstrijd van dat kaliber in het mannenvoetbal geleid door een vrouw. En het zou daar ook niet bij blijven: afgelopen december had ze met Juventus-Dinamo Kiev ook de Champions League-primeur te pakken. Frappart fluit Nederlands elftal En zaterdagavond staat de 37-jarige Frappart tegen 18.00 uur in de middencirkel van de Johan Cruijff Arena voor de toss van het WK-kwalificatieduel tussen het Nederlands elftal en de nationale ploeg van Letland. Niet haar eerste manneninterland overigens: vorig jaar september hanteerde ze ook al de fluit bij de Nations League-wedstrijd Malta-Letland.

En het is evenmin de eerste keer dat ze zich tussen oranjehemden zal bewegen. Frappart was immers ook de scheidsrechter bij de finale van het WK voor vrouwen in 2019, toen Nederland het onderspit dolf tegen de Verenigde Staten. Al had ze misschien liever als speelster rondgelopen op dat titeltoernooi in haar vaderland. Ze was vroeger middenvelder Want als kind - opgroeiend in de buurt van Parijs - rende ze natuurlijk zélf achter de bal aan. Bij haar club bij voorkeur op het middenveld. Maar al snel meldde ze zich aan voor een scheidsrechterscursus. Niet direct omdat ze ambities in die richting koesterde, maar meer om de spelregels beter te kennen. Opvallend, maar misschien nauwelijks verrassend detail: ze was de enige vrouwelijke cursist.

Alle enthousiasme ten spijt moest Frappart rond haar achttiende dan toch tot de conclusie komen dat een glanzende carrière als voetbalster voor haar niet weggelegd was. Maar daarmee was ze nog niet voor de voetballerij verloren: ze switchte en stortte zich met hart en ziel op het fluiten van wedstijden. Vanaf dat moment beklom ze in eigen land gestaag en onstuitbaar de ladder van het arbitersgilde. Een kleine twee jaar geleden bereikte ze haar eerste grote doel: op 28 april 2019 was ze bij Amiens-Strasbourg de eerste vrouwelijke scheidsrechter in Lique 1, de Franse eredivisie. Daar is ze inmiddels een vertrouwd gezicht geworden. Vorig weekeinde bracht ze nog de topper tussen Monaco en koploper Lille tot een goed einde. Grootste voorbeeld Helemaal uniek is Frappart echter niet. Zo maakte Bibiana Steinhaus al in 2017 haar debuut in de Duitse Bundesliga. Na de Duitse Supercup-wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Dortmund in september 2020 verruilde ze de fluit voor de VAR-monitor. De Zwitserse Nicole Petignat was in het eerste decennium van deze eeuw actief in de Zwitserse competitie. Ze floot toen ook enkele wedstrijden in de voorronde van de toenmalige UEFA Cup.

Maar de 1,64 meter metende Frappart is toch wel het grootste voorbeeld waaraan vrouwelijke scheidsrechters die hogerop willen, zich nu spiegelen. In Nederland hoopt Shona Shukrula in haar voetsporen te treden. Vorig jaar september werd de 29-jarige Alkmaarse, die haar debuut in de top van het amateurvoetbal al achter de rug had, bij FC Eindhoven-Telstar de eerste vrouwelijke vierde official in het betaalde voetbal. "Voor mij een heel goede stap richting waar ik naartoe wil, richting de top", sprak ze na afloop trots. "Ik wil straks fluiten in het betaald voetbal, in de eredivisie bij de mannen." Compliment Shukrula onderschrijft niet helemaal Frapparts visie dat er geen verschil bestaat tussen mannen- en vrouwenvoetbal. "Je moet bij de mannen nog meer anticiperen op de verschillende spelsystemen. En hoe hoger het niveau, hoe sneller het spel gaat en hoe beter de techniek is. De overtredingen zijn ook anders van aard. Je moet je dus echt wel aanpassen."

