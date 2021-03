Voor het eerst digitale ministerraad • Weinig schade vergoed door relschoppers

Alle GGD's stoppen met de onprettige diepe neustest bij kinderen. Volgens het AD krijgen alle kinderen tot twaalf jaar die getest moeten worden vanaf 4 april alleen nog maar een ondiepe neustest, in combinatie met een keeltest.

De nieuwe landelijke lijn is afgesproken nadat kinderartsen een oproep daartoe hadden gedaan. Dat blijkt uit antwoorden van de GGD Brabant-Zuidoost in reactie op raadsvragen van de PvdA Eindhoven. "De GGD'en worden geadviseerd om vanaf 4 april bij kinderen in de basisschoolleeftijd de midnasale test af te nemen in combinatie met de keelswab", zo staat hierin.

Kinderarts en OMT-lid Károly Illy pleit al langer voor meer kindvriendelijke coronatesten en hij is blij dat die er nu komen. "Dit is supergoed nieuws. Ik ben ervan overtuigd dat dit de testbereidheid onder ouders enorm vergroot", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

GGD's stoppen met diepe neustest bij kinderen