Gemeente in brief aan Krimpense kerk: houd dienst digitaal • Pfizer-prik kan minder koud bewaard

De gemeente Krimpen aan den IJssel roept de kerken dringend op hun diensten digitaal te houden. Burgemeester Martijn Vroom stuurde daartoe een brief aan kerkgenootschappen, nadat de Krimpense Mieraskerk, in navolging van de Sionkerk op Urk, had aangekondigd komende zondag het kerkgebouw open te stellen voor alle leden. Wel vroeg de kerk leden anderhalve meter afstand te bewaren.

In de brief schrijft Vroom onder meer: "Als gemeentebestuur vragen wij u om solidariteit met wie ziek zijn en met wie thuisblijven. Wij vragen u om vol te houden." Ook wordt er in de brief op gewezen dat het aantal besmettingen in de gemeente enorm toeneemt.

In de Mieraskerk is plaats voor 1500 bezoekers. De politieke partij Leefbaar Krimpen stelde in de gemeenteraad vragen over de Mieraskerk. Raadslid Oscar Suijk: "Vergeet niet dat deze kerk een van de grootste is in Nederland met zo'n 1900 leden. Die mensen gaan de volgende dag ook weer naar de supermarkt."