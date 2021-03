Geen diepe neustest meer bij kinderen • Weinig schade vergoed door relschoppers

In Brazilië is een recordaantal nieuwe besmettingen in een dag vastgesteld. Er kwamen 100.158 nieuwe gevallen bij. Ook werden er 2777 doden geregistreerd. In totaal zijn er nu meer dan 300.000 coronadoden gemeld in Brazilië.

President Bolsonaro wordt zwaar bekritiseerd vanwege zijn aanpak van de crisis. Het land heeft te kampen met een zeer besmettelijke variant van het virus, die ook mensen ziek maakt die eerder al met corona geïnfecteerd zijn geweest. Daarbij loopt de vaccinatie in het land erg traag. Bolsonaro heeft beloofd het vaccinatietempo op te schroeven van 350.000 dagelijkse injecties naar een miljoen prikken per dag.