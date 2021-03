Geen coronasteun Sint-Maarten om VN-klacht • Pfizer-prik kan minder koud bewaard

Het Duitse Constitutioneel Hof heeft de bekrachtiging van de EU-coronahulpfondswet door het Duitse parlement voorlopig tegengehouden. Dat doet het hof omdat er tegen de wet nog een beroep loopt. De wet was al door het parlement en door de bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, en moest alleen nog ondertekend worden door president Steinmeier. Maar het hof heeft nu gezegd dat de president pas mag tekenen als er in de beroepszaak een uitspraak is gedaan.

Het beroep is aangetekend door de Bündnis Bürgerwille, een groep EU-kritische Duitsers opgericht door voormalig AfD-partijleider Bernd Lucke. Zij zeggen dat Duitsland door het aangaan van gemeenschappelijke schulden voor het coronasteunpakket van 750 miljard euro risico's loopt die niet goed in te schatten zijn. Mensen zijn bang dat Duitsland voor schulden van andere landen zal moeten opdraaien. Dat is volgens de actiegroep in strijd met de Duitse grondwet. Wanneer het hof uitspraak doet over het beroep is niet bekend.