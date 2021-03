Fabriek Leiden gaat extra vaccins AstraZeneca maken • Honderd bedden meer op IC

In het UMC Utrecht loopt een onderzoek om te bekijken of een 'slimme' armband kan helpen in de strijd tegen corona. De armband meet continu de veranderingen van temperatuur, hartslag en ademhaling. Een verandering kan duiden op een coronabesmetting.

Het is de bedoeling dat mensen met zo'n armband een seintje krijgen als er iets verandert. "Wanneer je in een vroegtijdig stadium al een covid-19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine en daarmee is de kans kleiner dat je een ander besmet", zegt onderzoeksleider en hoogleraar Rick Grobbee.

Voor het onderzoek zijn 20.000 deelnemers nodig. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan zich ervoor aanmelden.