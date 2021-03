Katholieke kerk Nieuw-Zeeland biedt excuses aan voor misbruik zorginstellingen

De katholieke kerk in Nieuw-Zeeland heeft voor het eerst formeel excuses aangeboden voor jarenlang misbruik dat heeft plaatsgevonden in zorginstellingen van de kerk. Dat gebeurde bij monde van kardinaal John Dew, de aartsbisschop van Wellington, ten overstaan van een onderzoekscommissie die misbruik in zorginstellingen in kaart brengt.

"Ik bied verontschuldigingen aan namens degenen die ons voorgingen als bisschoppen en religieuze leiders. Er is niets dat hun handelen, of ons handelen, dat jullie heeft geschaad, goed kan praten." Dew erkende dat de cultuur binnen de kerk ervoor zorgde dat het misbruik plaats kon vinden. "Dit systeem en deze cultuur hebben jullie in de steek gelaten en moeten veranderen."

In 2018 stelde premier Jacinda Ardern de Royal Commission into Abuse in Care in. Die ging onderzoek doen naar misbruik in zorginstellingen van de kerk en de overheid. Eind vorig jaar verscheen een tussentijds rapport met schokkende conclusies.

Volgens de commissie werd 40 procent van de jongeren en volwassenen die tussen 1950 en 2019 in zorginstellingen verbleven het slachtoffer van misbruik of mishandeling. In absolute aantallen gaat het om 256.000 slachtoffers, vooral kinderen tussen de 5 en 17 jaar. Het jongste slachtoffer was 9 maanden. Ook de inheemse Maori-bevolking en gehandicapten kregen te maken met misbruik en geweld.

Geweld en verkrachtingen

De slachtoffers werden fysiek mishandeld en seksueel misbruikt of daartoe aangezet. Zo moesten mannelijke patiënten in een psychiatrische instelling vrouwelijke patiënten verkrachten, kregen patiënten elektrische schokken op hun geslachtsdelen en werden vrouwen zonder aanleiding aan een vaginaal onderzoek onderworpen. Premier Ardern sprak over een "donker hoofdstuk" in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland.

Op dit moment is de commissie bezig met het ondervragen van betrokkenen, onder wie geestelijken als John Dew. Op basis daarvan maakt de commissie een eindrapport met aanbevelingen dat later dit jaar moet verschijnen.