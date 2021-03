Universiteit VS schikt voor 850 miljoen met 700 vrouwen in misbruikzaak gynaecoloog

De Amerikaanse University of Southern California (USC) betaalt in totaal 852 miljoen dollar (725 miljoen euro) aan 700 vrouwen die een gynaecoloog beschuldigen van seksueel misbruik.

Volgens Amerikaanse media gaat het om een recordbedrag voor een misbruikschandaal aan een universiteit. Samen met het bedrag van een eerdere schikking, waarbij 18.000 patiënten aanspraak konden maken op een schadevergoeding, is de universiteit in Los Angeles nu meer dan een miljard dollar kwijt aan het schandaal.

Degene om wie het draait is de nu 74-jarige gynaecoloog George Tyndall, die bijna dertig jaar op de universiteit werkte. Er meldden zich 700 vrouwen met klachten over seksueel misbruik, maar Tyndall wordt vervolgd voor misbruik van 35 vrouwen tussen 2009 en 2016. De rest van de zaken is verjaard of er is onvoldoende bewijs. Tyndall kan tot 64 jaar celstraf veroordeeld worden. Hij ontkent schuldig te zijn.

De zaak kwam aan het licht in 2018. Toen werd bekend dat Tyndall al in 2016 was geschorst vanwege een beschuldiging van verkrachting. Een jaar later vertrok hij met stille trom en een flink geldbedrag bij de universiteit.

Larry Nassar

Slachtoffers willen dat ook de universiteit strafrechtelijk wordt aangepakt, omdat die zou hebben geweten van Tyndalls misbruik. In 2019 was er een wisseling van de wacht in de top van de universiteit, onder meer vanwege dit schandaal.

De zaak vertoont gelijkenissen met die tegen sportarts Larry Nassar. Nassar was de dokter van de Amerikaanse turnploeg en professor op de Michigan State University. Hij misbruikte honderden meisjes en vrouwen in de loop van tientallen jaren. De universiteit schikte voor 500 miljoen dollar met 300 slachtoffers.