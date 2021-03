Hiddink debuteert met klinkende zege als bondscoach van Curaçao

Guus Hiddink heeft in zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Curaçao een klinkende zege geboekt op Saint Vincent en de Grenadines. In Willemstad werd het 5-0 in de eerste poulewedstrijd van de WK-kwalificatie.

De bal lag er binnen een minuut al in voor Curaçao, nota bene nadat de tegenstander had afgetrapt. Juninho Bacuna schoof de openingstreffer binnen, waarna in de eerste helft nog goals van Anthony van den Hurk, nogmaals Bacuna en uitblinker Jairzinho Antonia. Elson Hooi bepalde een paar minuten voor tijd de eindstand.

In de andere wedstrijd in deze groep, met ook de Britse Maagdeneilanden, won Guatemala met 1-0 van Cuba. Laatstgenoemd land is zondag de volgende opponent van Curaçao.

Vurnon Anita is de eerste voetballer die een officiële wedstrijd speelde voor Oranje en nu uitkomt voor de nationale ploeg van een ander land: die van Curaçao.