Oostenrijk eist meer vaccins tijdens EU-top, tot ergernis van Rutte en Merkel

Oostenrijk heeft volgens ingewijden flink stampij gemaakt tijdens de EU-top over de verdeling van de vaccins. Premier Kurz vindt samen met zes andere landen dat de vaccins niet eerlijk over de landen worden verdeeld. De tien miljoen Pfizer-vaccins die eerder geleverd worden, moeten volgens hem dan ook vooral gaan naar de landen die achterblijven.

De Europese regeringsleiders zaten vandaag tijdens een top digitaal bij elkaar om het onder andere te hebben over de vaccins.

Irritatie

Veel lidstaten zijn het met Kurz eens. Landen als Letland, Kroatië en Bulgarije lopen ver achter op andere Europese landen en bungelen onder aan de lijst met percentages van gevaccineerde inwoners. "Wij zijn wat meer onder de indruk van de zorgen die leven bij landen als Bulgarije, Letland en Kroatië. We denken dat Oostenrijk niet het eerste land is dat een probleem heeft", zei premier Rutte na afloop van de top. Maar volgens Kurz zou ook Oostenrijk meer vaccins moeten krijgen.

Dit leidde tot irritatie bij de andere regeringsleiders. Oostenrijk heeft in vergelijking met de meeste andere Europese landen een groter deel van de bevolking al gevaccineerd. Vooral de Duitse bondskanselier Merkel zou zich hebben geërgerd aan de houding van Oostenrijk. Er is nu besloten dat de ambassadeurs de komende weken gaan overleggen over hoe de tien miljoen Pfizer-vaccins over de landen verdeeld gaan worden.

Export van vaccins

Ook spraken de lidstaten over de verscherpte exportrestricties van de vaccins die de Europese Commissie gisteren presenteerde, Een paar landen waaronder Nederland toonden wat zorgen over de restricties. Na afloop van de EU-top zei premier Rutte dat de exportrestricties bij voorkeur niet gebruikt moeten worden.

Gisteren zei de Letse vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis dat restricties vooral dienen als drukmiddel om vaccins uit onder andere het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Volgens Rutte valt daar iets voor te zeggen. "Maar wij denken dat het belangrijk is dit pistool ongeladen te houden." Na het tonen van de zorgen is uiteindelijk ingestemd met de plannen van de Commissie.