28 maanden cel voor verkopen paardenvlees als rundvlees

Jan F. uit Breda is veroordeeld tot 28 maanden celstraf voor grootschalige vleesfraude in 2012 en 2013. Samen met medeverdachte Hans W. leverde hij ruim 850.000 kilo paardenvlees aan bedrijven en deed alsof het rundvlees was. Zijn bedrijf Draap Trading moet een boete van 100.000 euro betalen.

Tegen de 71-jarige F. was vijf jaar celstraf en een boete geëist, meldt Omroep Brabant. Medeverdachte Hans W. werd in 2019 veroordeeld tot één jaar cel. F. was niet bij de uitspraak. hij verblijft momenteel in Spanje.

Volgens de rechter leidde Jan F. een criminele organisatie en vervalste hij documenten. Samen met Hans. W verscheepte hij het paardenvlees van Canada naar Nederland, waar het in Breda terechtkwam. Daar werden de etiketten aangepast, waardoor de herkomst van het vlees niet meer zichtbaar was. Het vlees werd vervolgens verkocht aan een Frans bedrijf, als rundvlees afkomstig uit Roemenië.

In 2013 kwam de fraude aan het licht toen bij controles in Groot-Brittannië en Duitsland bleek dat er paardenvlees in verschillende diepvriesmaaltijden zat. Op de etiketten stond dat de maaltijden rundvlees bevatten. Het schandaal speelde in dertien Europese landen.

'Verwerpelijke illegale praktijken'

De rechtbank rekent het F. zwaar aan dat hij het vertrouwen van klanten en consumenten heeft beschadigd. Volgens de rechtbank heeft F. "zich ingelaten met zeer verwerpelijke illegale handelspraktijken binnen de vleessector".

Ook is de voedselveiligheid volgens de rechtbank in het geding gekomen door te sjoemelen met de herkomst van het vlees. "Omdat verdachte opzettelijk het daadwerkelijke land van herkomst van het vlees op documenten verborgen heeft, heeft hij de veiligheid van voedsel en daaraan gekoppeld de gezondheid van mensen in gevaar gebracht."

Het gerechtshof oordeelde in 2019 dat F. 2,6 miljoen euro moet terugbetalen aan de staat. De uitspraak volgde op een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarin werd bepaald dat F. de winst die hij met de fraude heeft gemaakt, moet terugbetalen.

In 2019 is F. ook in Frankrijk veroordeeld in een andere vleesfraudezaak. Daar kreeg hij twee jaar cel opgelegd.