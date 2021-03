Debutanten gaan er verrassend met het goud vandoor bij WK kunstrijden

Debutanten Anastasija Misjina en Aleksandr Galliamov hebben bij de WK kunstrijden in Stockholm verrassend goud bij het paarrijden gepakt. Het Russische duo, derde na de korte kür, sloeg met een vlekkeloze vrije kür toe: 227,59 punten.

Achter Misjina en Galliamov, die in 2019 WK-goud bij de junioren veroverden, ging het zilver met 225,71 naar Sui Wenjing en Han Cong. Het Chinese duo veroverde in 2017 en 2019 de wereldtitel en was ook in 2015 en 2016 goed voor zilver.

Aleksandra Bojkova en Dmitri Kozlovskij leidden na de korte kür, maar maakten in de vrije kür te veel fouten. Daardoor moest het Russische duo (de Europees kampioen van 2020) het doen met brons: 217,63.

Bekijk hieronder de volledige vrije kür die Misjina en Galliamov het goud opleverde: