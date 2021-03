Omdat Spanje zich in Griekenland verslikt, voert Zlatans Zweden groep B aan

Spanje nam in de eerste helft nog wel de leiding, met een heerlijke goal van Álvaro Morata. De spits van Juventus nam uit een pass van Koke over de Griekse defensie aan op de borst en schoot de bal voordat die de grond raakte met links in het dak van het doel: 1-0.

Het Zweden van de teruggekeerde Zlatan Ibrahimovic profiteerde optimaal van het Spaanse puntverlies. Via een 1-0 zege op Georgië eisten de Zweden de koppositie in groep B voor zich op.

Na het Nederlands elftal en Frankrijk, is ook Spanje de WK-kwalificatie met een domper begonnen. De Spanjaarden kwamen in Granada niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip.

Spanje moet door het gelijkspel tegen Griekenland in de achtervolging op Zweden, dat zijn zege mede te danken had aan Ibrahimovic. De spits verzorgde de assist bij de enige treffer van Viktor Claesson.

In de jacht op een zege liet Luis Enrique twee aanvallende talenten debuteren, Barcelona-parel Pedri en de 20-jarige Bryan Gil, maar die wissels hadden niet het gewenste effect. Bij Griekenland viel eredivisietopscorer Giorgos Giakoumakis nog in.

Op die strafschop was overigens wel wat af te dingen. Martínez werkte de bal met een sliding uit het strafschopgebied en raakte pas bij het doorglijden een tegenstander op de knie, de verdediger leek zijn been bovendien al terug te trekken.

In de rust haalde de Spaanse bondscoach Luis Enrique zijn aanvoerder Sergio Ramos naar de kant en die beslissing kwam hem duur te staan. Ramos' vervanger Iñigo Martínez veroorzaakte tien minuten in de tweede helft een strafschop, die door Tasos Bakasetas werd benut: 1-1.

In groep C ontdeed Italië zich al voor rust van Noord-Ierland. Domenico Berardi zette de Italianen in Parma na een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong. Ciro Immobile maakte er in de 39ste minuut met een beetje hulp van doelman Bailey Peacock-Farrell 2-0 van.

In dezelfde groep wist Zwitserland eveneens te winnen, in en tegen Bulgarije: 3-1.