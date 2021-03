Duitsland na Qatar-statement koelbloedig tegen IJsland

Het duel in groep J leek op losse schroeven te staan na een positieve coronatest van international Jonas Hofmann op de dag van de wedstrijd. Collega-international Marcel Halstenberg, die een potje backgammon met Hofmann had gespeeld, moest ook in quarantaine.

Zonder al te veel problemen heeft Duitsland het WK-kwalificatieduel met IJsland in zijn voordeel beslist. Mede door twee vroege goals van Leon Goretzka en Kai Havertz werd het 3-0 in Duisburg.

Na een pass van Kimmich legde Serge Gnabry de bal terug op Leon Goretzka, die al na drie minuten het net liet bollen. Vier minuten later maakte Kai Havertz op aangeven van Leroy Sané de 2-0. De voorassist van Kimmich mocht er zijn.

De IJslanders kregen in de eerste helft één goede kans, maar Rúnar Már Sigurjónsson zag zijn inzet via verdediger Antonio Rüdiger naast het doel van Manuel Neuer verdwijnen. Na rust maakte Ilkay Gündogan de 3-0. Gnabry raakte later nog de paal. Jamal Musiala maakte in de slotfase zijn debuut.

Vlak voor aanvang van de interland maakten de Duitsers een statement gericht op de mensenrechtensituatie in Qatar, dat eind volgend jaar het WK organiseert. Gezamenlijk beeldden de spelers het woord 'Human Rights' uit. Woensdag vroeg de Noorse nationale ploeg ook al aandacht voor de problematiek.