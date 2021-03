Hockeysters Den Bosch bijna 19 uur zonder tegengoal, Amsterdam blijft aan kop

De hockeyvrouwen van Den Bosch hebben hun imponerende reeks voortgezet in de hoofdklasse. Door in Rotterdam het vooruitgespeelde duel met Victoria met 5-0 te winnen, is keepster Josine Koning al bijna 19 uur (!) niet meer door een tegenstander gepasseerd.

Joy Haarman hield Amsterdam met twee doelpunten tegen HGC (0-2) op de eerste plaats, al kan Den Bosch de hoofdstedelingen op de ranglijst passeren als het inhaalduel met SCHC wordt gewonnen.

Zowel Den Bosch als Amsterdam kende een eenvoudige avond in het laatste competitieduel voorafgaand aan de Euro Hockey League, waarin de beide topclubs elkaar volgend weekend treffen in de halve finale. Dat toernooi is ook de reden dat deze competitieduels van speelronde 16 naar voren werden gehaald.

Vooral de Brabantse vrouwen zijn in blakende vorm, al had het overwicht in meer treffers kunnen worden uitgedrukt dan de vijf die Emma Reijnen (2), Noor Omrani, topscorer Frédérique Matla en Emmeliene Oonk op het bord zetten.

Trainerswissel Kampong

HGC en Victoria moeten intussen angstvallig naar beneden blijven kijken op de ranglijst en kregen later op de avond te horen dat hekkensluiter Kampong trainer Pieter Bos heeft vervangen door Jisse Waasdorp, die met Marieke Dijkstra ook een assistent meeneemt.

Bekijk hieronder de stand bij de dames en de heren: