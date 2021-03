Vrouwentopper PSV-FC Twente gaat aanstaande zondag niet door

In aanloop naar het duel met ADO Den Haag testte Joëlle Smits positief, waarna ze haar ploeg twee punten zag verspelen op bezoek bij de nummer vier. Een dag later bleken ook Janou Levels en Dana Foederer besmet te zijn met het coronavirus.

De Eindhovense voetbalsters en hun begeleiders waren maandag al uit voorzorg in quarantaine gegaan, nadat drie speelsters positief hadden getest op het coronavirus.

De topper bij de vrouwen tussen PSV en FC Twente is twee dagen verplaatst naar dinsdag 30 maart. Door cononaproblemen bij de thuisclub werd besloten het eredivisieduel vanuit medisch oogpunt op te schuiven.

Vanwege alle onzekerheid is in overleg met alle betrokken partijen besloten het duel op voorhand al uit te stellen. Vrijdag volgt een nieuwe testronde.

PSV verdedigt haar koppositie tegen de Tukkers, die eerder dit seizoen al eens te sterk waren voor de Eindhovense club. Ajax kan zondag met een goed resultaat tegen ADO de druk opvoeren op de concurrentie.

Het is niet voor het eerst dat de vrouwenploeg van PSV door corona getroffen wordt. In augustus vorig jaar moest de volledige selectie en staf van de PSV-vrouwen kort voor de start van de competitie ook al in quarantaine.