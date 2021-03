Omstreden shorttracktrainster Boomstra ontslagen bij Amerikaanse bond

Minder dan een jaar voor de Olympische Winterspelen heeft de Amerikaanse schaatsbond Wilma Boomstra ontslagen. De Nederlandse shorttracktrainster lag al een tijd onder vuur vanwege grensoverschrijdend gedrag, al werd daar bij haar vroegtijdige vertrek met geen woord over gerept.

"We voelden dat ze niet de doelen bereikte die we hadden gesteld", liet bondsdirecteur Ted Morris weten aan The Washington Post. "Je kunt nog wel een jaar wachten, maar ik had gewoon het gevoel dat het elf maanden voor de Winterspelen niet de goede kant opging."

De 50-jarige Boomstra werd door verschillende shorttrackers beschuldigd vanwege mentale en emotionele mishandeling. Morris erkende wel dat er gesproken was over verbeterpunten in de communicatie.

Naar haar gedrag werd vorig jaar een onderzoek ingesteld, maar dat is nog niet afgerond. Het laatste jaar hebben de Amerikanen onder Boomstra alleen op het WK in Dordrecht aan een serieuze wedstrijd deelgenomen. Omdat met Maame Biney zelfs de beste rijdster ontbrak, roept haar vertrek op basis van sportieve gronden wel wat vraagtekens op.

'Eenzijdig verhaal'

"We zijn van mening dat Wilma technisch en tactisch een van de beste coaches ter wereld is", liet Morris een halfjaar geleden nog weten. "We kunnen ons allemaal op bepaalde vlakken verbeteren. We willen haar graag helpen."

Boomstra, die na de Spelen sowieso zou stoppen, noemde de hele zaak later "een eenzijdig verhaal".

"De meesten die me beschuldigden zaten helemaal niet in het nationale team. Het waren gewoon clubschaatsers, die ik vanwege het Amerikaanse kwalificatiesysteem wél mee moest nemen, maar niet het niveau hadden voor een World Cup. Als je dat dan tegen hen zegt, ben je meteen de slechterik. Terwijl ik alleen eerlijk probeer te zijn."

