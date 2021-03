Niemand beschouwt Verstappen nog als underdog, behalve Max zelf

De eerste race van het seizoen is op hetzelfde circuit als waar de teams hun drie wintertestdagen afwerkten. Voorbarige conclusies liggen daarom voor de hand: de 'winnaar van de wintertest' is het te kloppen team. En dus is Verstappen dé coureur die Lewis Hamilton kan onttronen.

De opmars van Verstappen in het gokcircuit is een gevolg van de vlekkeloze wintertest die zijn renstal Red Bull Racing eerder deze maand afwerkte. De RB16B, een evolutie van de auto waarmee Verstappen vorig jaar twee zeges boekte, kwam rap, stabiel en betrouwbaar uit de startblokken.

Niet zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar de 23-jarige Nederlander is de gedoodverfde winnaar in Bahrein, waar komend weekend het F1-seizoen aftrapt.

Bij de bookmakers stijgt de ster van Max Verstappen met stip. Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière is de Red Bull-rijder de coureur waarvoor de internationale gokkantoren bij een grand-prixzege het laagste bedrag uitkeren.

De torenhoge verwachtingen doen de 23-jarige Nederlander weinig. Verstappen wil zich er vooral niet door laten afleiden. "Ik vind het niet zo boeiend of ik favoriet ben of niet. Het maakt niet uit. Wat ertoe doet, is dat je presteert als het erom gaat. Je moet je focussen op wat je moet doen, de rest leidt je alleen maar af."

Bovendien is zelfs een zege in Bahrein geen garantie. "We hebben alleen maar in warme omstandigheden gereden en op elke baan zal de auto anders aanvoelen, maar we hebben de RB16B al vrij goed leren kennen. En een snelle auto is op elke baan snel. Dat heeft Mercedes de afgelopen jaren wel laten zien."

Is zijn auto beter dan vorig jaar? Ook die vraag is volgens Verstappen nog lastig te beantwoorden. "Het hangt af van de stappen die andere teams hebben gezet."

Toch schemert er optimisme door in zijn woorden. "Ik was blij met het verloop van de testdagen. Het belangrijkste was dat de auto stabiel en voorspelbaar voelde, ondanks het wisselende en heftige weer. Eigenlijk verliep alles precies zoals we hoopten, maar het is te vroeg voor conclusies."