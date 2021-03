Verkenners Van Ark en Koolmees willen met 'schone lei' nieuwe start maken

De formatie van een nieuw kabinet begint opnieuw. De nieuwe verkenners Van Ark (VVD) en Koolmees (D66) beginnen morgenmiddag met nieuwe gesprekken met de zeventien fractievoorzitters. "We maken een nieuwe start", zei demissionair minister voor Medische Zorg Van Ark na afloop van hun gesprek bij Kamervoorzitter Arib, die deze twee verkenners heeft gevraagd na het onverwachtse vertrek van de vorige verkenners, Ollongren en Jorritsma.

Ollongren (D66) liep vandaag op het Binnenhof met vertrouwelijke documenten over het verloop van de formatie onder haar arm. Fractievoorzitters reageerden verbolgen over deze fout en het beschadigde vertrouwen. Ollongren en ook Jorritsma stopten vervolgens met hun werk.

Verhaal

Van Ark en Koolmees vinden de gang van zaken "heel vervelend". Ze willen weer van voren af aan beginnen met individuele gesprekken met de fractievoorzitters, die afgelopen maandag en dinsdag ook al hun verhaal hebben gedaan. "We moeten met een schone lei beginnen", zei demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De gesprekken zullen weer in de Stadhouderskamer zijn, een historische ruimte in de Tweede Kamer. Er is niet gekozen om digitale gesprekken te voeren. "De gesprekken zijn gevoelig en moeten in vertrouwen worden gevoerd", zei Koolmees. "Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken." Er wordt anderhalve meter afstand gehouden en er wordt gewerkt met mondkapjes, benadrukte de minister.