Hoe de verkenning in de knop werd gebroken (en hoe nu verder?)

Het begon met een positieve testuitslag en eindigde met twee nieuwe verkenners. De gebeurtenissen volgden elkaar vandaag vanaf 09.00 uur razendsnel op, en rond het middaguur was de conclusie dat de verkenning van de formatie van een nieuw kabinet in de knop was gebroken. De vraag is nu hoe de formatie weer wordt opgestart, want het vertrouwen van een aantal partijen is geschaad.

Het ging mis toen verkenner Kajsa Ollongren vanochtend halsoverkop het Binnenhof verliet nadat ze een positieve testuitslag had gekregen. Van haar vertrek werden foto's van gemaakt en op enkele daarvan waren documenten te zien die Ollongren in haar hand had. Na inzoomen bleken er aantekeningen op te staan over de verkenning die de D66-minister samen met VVD'er Annemarie Jorritsma deed.

'Positie Omtzigt'

Vooral voor het CDA, de beoogde derde partij in de formatie, is de inhoud vervelend. Zo staat er onder meer: "positie Omtzigt, functie elders". CDA-Kamerlid, de nummer twee op de lijst en de man die een hoofdrol speelde bij het boven tafel krijgen van de toeslagenaffaire, zit overspannen thuis. Hij wordt door sommigen gezien als erg kritisch op de regering voor een coalitie-Kamerlid.

Dat de positie van een Kamerlid wordt besproken terwijl de verkenners naar mogelijke coalities moeten kijken, wekt wrevel, ook buiten het CDA. "Jammer", noemde Kamervoorzitter Arib het. "Het is niet de opdracht aan de verkenners om een collega-Kamerlid te bespreken." SP-Kamerlid Leijten, Omtzigts mede-onthuller van de toeslagenaffaire, noemt het ontluisterend. "Ze willen het hebben over een nieuw kabinet, maar dan gaat het over een volksvertegenwoordiger die ze even weg willen spelen."

De vrouw van Pieter Omtzigt concludeerde dat politieke leiders haar echtgenoot eruit willen werken: