Twente zoekt 'reservisten' die zorgmedewerkers gaan ontlasten bij crisis

Dat kandidaat-zorgreservisten wellicht al jaren niet meer in de zorg hebben gewerkt, hoeft volgens Uitslag geen belemmering te zijn. "Zo zitten we te denken aan online-trainingen om zo potentiële zorgreservisten bij te scholen."

Voormalig CDA-Tweede Kamerlid Sabine Uitslag is de 'bestuurlijke aanjager' van het project. Volgens Uitslag, vroeger zelf werkzaam in de zorg, wordt er op enkele plaatsen op kleine schaal al proefgedraaid met de zorgreservist. Ze heeft nu het voortouw genomen om dit plan ook voor Twente door te voeren. "Intussen hebben de Twentse ziekenhuizen en meerdere zorginstellingen hun medewerking toegezegd bij het opzetten van deze proeftuin", zegt Uitslag tegen RTV Oost .

Het idee van de zorgreservisten werd eind vorig jaar al gelanceerd door PVV-leider Geert Wilders en overgenomen door het CDA. Het concept is afgekeken van het leger, waar al sinds jaar en dag oud-militairen als reservist kunnen worden ingezet bij noodsituaties of personeelsgebrek.

Er wordt vooral gezocht naar mensen die vroeger in de zorg werkzaam waren maar inmiddels in een andere sector aan de slag zijn gegaan of met pensioen zijn.

In de regio Twente is een proef gestart met het werven van zogenoemde zorgreservisten. Dat zijn mensen met een zorgachtergrond en diploma die in tijden van crisis - zoals de huidige coronapandemie - ingezet worden naast de reguliere zorgmedewerkers. De reservisten krijgen een vast takenpakket.

Bij de eerste coronagolf werden ook oud-zorgmedewerkers ingezet. Maar in de praktijk leverde dat regelmatig problemen op doordat zorginstellingen moesten beoordelen waar deze medewerkers inzetbaar waren. Vandaar dat de werkwijze nu wordt omgedraaid: zorginstellingen dienen een hulpvraag in en de zorgreservisten kunnen daar op inschrijven.

Uitslag: "Dat worden dus afgebakende activiteitenpakketten. Op die manier weet iedereen wat ze te wachten staat. Het moet de zorginstelling daadwerkelijk helpen in tijden van crisis en niet alleen maar extra werk opleveren."

Niet tijdelijk

Dat Twente officieel als proeftuin geldt, wil volgens Uitslag beslist niet zeggen dat het om een tijdelijk project gaat. "We willen vooral weten: wat werkt wel en wat werkt niet voor de Twentse ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit is iets dat we nu definitief en duurzaam gaan vormgeven. Vooral als we straks wellicht een vierde coronagolf krijgen of eventueel een andere crisis."

Volgens Uitslag zou het mooi zijn als de zorgreservisten al op korte termijn aan de slag kunnen. "Omdat ze nú nodig zijn. We zitten immers midden in die derde coronagolf. We gaan het meemaken nu. Indachtig de Twentse pragmatiek: niet lullen, maar poetsen!"