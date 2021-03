Na drie tweede plaatsen is het in Brugge-De Panne eindelijk raak voor Brown

Grace Brown heeft de vierde editie van Brugge-De Panne op haar naam gebracht. De Australische renster van Team BikeExchange reed in de slotfase weg uit een kopgroep en hield stand. Emma Norsgaard (tweede) en Jolien D'hoore (derde) kwamen te laat.

Een drietal aanvallen in de eerste uren was geen lang leven beschoren. De eerste passage door De Moeren zorgde even voor breuken in het peloton, maar alles smolt weer samen.

Bij de tweede passage hadden de waaiers wel effect: met dertig kilometer te gaan reden dertien rensters weg. Lorena Wiebes, die vorig jaar won, miste daar de slag. Brown ging op 9,5 kilometer van de meet op de pedalen staan. Door onenigheid wie haar moest gaan halen, was de vogel gevlogen.

'Ben in shock'

De 28-jarige Brown was in de vier wedstrijden die ze dit jaar al reed drie keer als tweede geëindigd. "Ik wist dat aanvallen hier mijn enige kans was. Ik kan niet geloven dat het gelukt is. Ik ben in shock", aldus de winnares.