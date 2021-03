In Alphen aan den Rijn is een 47-jarige man aangehouden vanwege het doen van de bommelding op het Binnenhof in Den Haag eerder vandaag.

Kort na 17.00 uur kreeg de politie een telefonische bommelding dat er een bom op het Binnenhof zou liggen. Een deel van het Binnenhof werd ontruimd. Ook mocht niemand meer de Tweede Kamer in.

Na 45 minuten liet de beveiliging weten dat het gebouw weer werd vrijgegeven en dat iedereen het pand veilig kon verlaten, omdat er geen bijzonderheden werden aangetroffen.