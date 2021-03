Zes vragen over het megadatalek in de autobranche

Een autobedrijf. Het komt niet voor in het artikel - ANP

De gegevens van mogelijk miljoenen Nederlanders zijn op straat beland door een datalek in de autobranche, bleek vanmorgen. Wat kun je hier als autobezitter tegen doen? En welke rol is er voor bedrijven om dit soort datalekken te voorkomen? We zetten zes vragen en antwoorden op een rij. Hoe erg is zo'n datalek nou eigenlijk? Meestal hoor je er na afloop niets meer van Voor criminelen zijn datalekken een goudmijn: ze kunnen er spam mee versturen, net als phishingmails. Daarbij vertellen de criminelen natuurlijk niet netjes hoe ze aan je data komen. Maar ook voor persoonsgerichte intimidatie kunnen dit soort datalekken interessant zijn, bijvoorbeeld om achter het adres of het telefoonnummer van prominente figuren te komen. Of, specifiek bij dit datalek: om erachter te komen waar dure auto's geparkeerd staan. "Het is makkelijk om je schouders op te halen bij dit soort datalekken", zegt beveiligingsonderzoeker Matthijs Koot. "Maar niet iedereen is even weerbaar tegen fraude en oplichting." Mede door dit soort datalekken kunnen oplichters hun slachtoffers gericht benaderen, omdat ze niet alleen een e-mailadres hebben maar in dit geval ook informatie over de auto waarin die persoon rijdt. Waardoor is dit lek veroorzaakt? Dat is nog onbekend. Wat duidelijk is, is dat er een dataset met de gegevens van een hele hoop Nederlanders is buitgemaakt bij de organisatie RDC, dat ondersteunende diensten aan autobedrijven biedt. Maar hoe dat precies is gebeurd, is onbekend. RDC heeft aangifte gedaan en beveiligingsbedrijf Fox-IT in de hand genomen om de bron van het lek te onderzoeken.

