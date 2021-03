Tienduizenden euro's vergoeding bij ontslag, is dat wel van deze (corona)tijd?

De wet die werknemers standaard recht geeft op een vergoeding bij ontslag is veel te star. Dat stelt kantonrechter Ellen de Groot in Nieuwsuur. In de coronacrisis is het in sommige gevallen echt onredelijk om volledige vergoedingen van de werkgever te verwachten, vindt zij.

Er zijn mkb'ers die hun pensioen en spaargeld al kwijt zijn en door de transitievergoeding voor hun personeel hun schuldenlast verder zien toenemen, schetst zij: "Het is de vraag of we dat maatschappelijk moeten willen. Het voelt niet goed."

Tot 84.000 euro per werknemer

Iedere werknemer, of diegene nu een tijdelijk of vast contract heeft, heeft recht op een zogeheten transitievergoeding bij ontslag. De hoogte hangt af van de duur van het contract en het salaris. Een werknemer heeft recht op een derde maandsalaris per heel dienstjaar.

De rechter kan nu niet anders dan beslissen dat de werkgever de vergoeding, die kan oplopen tot maximaal 84.000 euro per werknemer, moet betalen. Zo staat het immers in de wet. De Groot: "Wij kunnen hierin geen maatwerk leveren."

Dat merken ook ondernemers Frits van Dijk en Tina Storteboom. Allebei moesten ze medewerkers ontslaan door de coronacrisis. Bij Tina eiste één werknemer 10.000 euro vergoeding: