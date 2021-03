Oranje vloog vannacht terug uit Turkije: 'Maar moordend reisschema geen excuus'

Frenkie de Jong tijdens de training van het Nederlands elftal - Pro Shots

Het Nederlands elftal wil zo snel mogelijk de knop omzetten na de slechte ouverture in Istanbul van de WK-kwalificatiecampagne. Komende zaterdag wacht tegen Letland alweer de tweede kwalificatiewedstrijd. Veertien internationals stonden donderdagmiddag op het trainingsveld in Zeist, nadat Oranje in de nachtelijke uren vanuit Turkije naar Nederland was gevlogen. De overige spelers, die woensdag in de basis stonden, werkten in de fitnesszaal een hersteltraining af. "Als je niet lekker in de wedstrijd zit, komt het misschien over alsof je niet wilt, maar het was zeker geen onwil", blikte Frenkie de Jong nog even terug op de rampzalige avond tegen de Turken

Frenkie de Jong over moordend reisschema: 'Het is allemaal wel kort dag' - NOS

De spelmaker van Barcelona speelde zelf ook geen lekkere wedstrijd, al waren er voor hem nog enigszins verzachtende omstandigheden, gezien zijn moordende reisschema. "Ik speelde zondagavond in Sociedad en was pas om 03.15 uur terug in Barcelona. Ik moest me de volgende dag, zonder te hebben geslapen, om 13.00 uur alweer melden bij Oranje en de volgende dag vliegen we ook weer naar Turkije", aldus De Jong. "Het is geen makkelijk schema, maar dit geldt niet als excuus, want de tegenstander moet ook reizen. Maar het is allemaal wel kortdag."

Nederland-Letland live bij de NOS Het Nederlands elftal speelt zaterdag om 18.00 uur in Amsterdam de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. De voorbeschouwing, met analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, en aansluitend de aftrap van dit duel is vanaf 17.20 uur live te volgen op NPO 1, NOS.nl in de NOS-app.

Zorgen over de prestaties van Oranje richting het Europees kampioenschap heeft De Jong niet. "Natuurlijk, we komen niet eens de groepsfase door als we zo spelen. We weten echt wel wat we woensdag fout hebben gedaan. We moeten nu door." Depay wil de knop omzetten Memphis Depay vond Oranje gewoon "niet goed genoeg" in Istanbul. "Het is ook een beetje typerend hoe hij (Burak Yilmaz, red.) de vrije trap binnenschoot, en dat bij ons de doelpunten niet op het juiste moment vielen. De knop moet nu om."