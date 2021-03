Niet bij alle WK-kwalificatieduels is er doellijntechnologie: 'Onbegrijpelijk'

Volgens de UEFA is het in deze kwalificatiereeks zo afgesproken dat de nationale voetbalbonden zelf mogen bepalen of er doellijntechnologie aanwezig is in het stadion. De KNVB zet dit hulpmiddel zaterdag wel in bij Nederland-Letland.

Onder meer bij een kopbal van Matthijs de Ligt in de 45ste minuut, waarbij de bal ogenschijnlijk de Turkse doellijn passeerde alvorens een verdediger hem wegkopte, viel op dat er geen doellijntechnologie aanwezig was in het Atatürk stadion in Istanbul.

Naast het matige optreden van het Nederlands elftal in de eerste kwalificatiewedstrijd richting het WK, met een 4-2 nederlaag tot gevolg, was er in Turkije ook nogal wat te doen over technologische hulpmiddelen. Dat wil zeggen; over het ontbreken ervan.

Dit laatste wordt bevestigd door Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB. "Als de technologie aanwezig is, mag deze gebruikt worden." Is de technologie er niet, dan blijft het gissen naar de juistheid van arbitrale keuzes.

Dit laatste stuit op onbegrip bij NOS-commentator Arno Vermeulen. "Ik begrijp er niks van dat dat een keuze mag zijn van de bond. On-be-grij-pe-lijk."

"Vooropgesteld", vervolgt Vermeulen, "het doet er niet heel erg toe bij deze wedstrijd, want 4-2 is een duidelijke nederlaag. Al kan een wedstrijd anders verlopen als het 2-1 wordt, maar dan nog. Het moet er wel gewoon zijn, in elk stadion. Nu is het er in Turkije niet, maar zaterdag in de Arena weer wel. Dat is heel erg gek."

Ook geen VAR aanwezig

Naast het moment van De Ligt viel er nog iets op. Na een uur spelen belandde een vrije trap van Steven Berghuis op de schouder óf bovenarm van een speler, in het strafschopgebied van Turkije. Verschillende Oranje-spelers keken vragend naar de scheidsrechter, die gewoon door liet spelen: er was geen VAR om uitsluitsel te bieden.

"Nee, die is er niet tijdens WK-kwalificatiewedstrijden", stelt Van Egmond. "Dat komt omdat de VAR er nog niet in voldoende landen is. Er zijn onvoldoende middelen en onvoldoende mensen voor. Dus de FIFA moest kiezen: of in alle wedstrijden wél of in alle wedstrijden niet."