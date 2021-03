Acteurs Wahib en Ahammoud permanent geblokkeerd op Instagram en Facebook

Acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud zijn permanent geblokkeerd op Instagram en Facebook. Dat bevestigt een woordvoerder van Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram. De reden voor het besluit is de livestream van dinsdagavond op Instagram waarin Wahib een minderjarige jongen aanmoedigt om tegen betaling zijn geslachtsdeel te tonen.

De video is in strijd met de regels van het platform, zegt Facebook in een reactie. De livestream is gewist en het techbedrijf onderneemt stappen om eventuele kopieën offline te halen.

"In de uitleg voor deze stap wijst het bedrijf erop dat het strenge regels hanteert rondom naaktheid bij kinderen en het uitlokken hiervan", zegt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn. "De platforms staan erom bekend strikt om te gaan met dit soort zaken. Daarmee komt dit niet als een verrassing."

De 22-jarige Wahib, bekend van onder meer de serie Mocro Maffia, werd gisteren aangehouden naar aanleiding van het incident. Hij wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno. Na verhoor mocht hij weer naar huis. Het is nog niet bekend of hij wordt vervolgd. Ahammoud wordt enkel als getuige gezien.

Dertig meldingen van kinderporno

Het Meldpunt Kinderporno heeft dertig meldingen gekregen over de chatsessie van de twee acteurs. De meldingen komen van mensen die de video ergens op internet hebben gezien, zegt directeur Arda Gerkens van het meldpunt. Voor zover bekend gaat het niet om mensen die dinsdagavond zelf getuige waren van de stream.

Het meldpunt heeft contact gehad met platforms als Facebook en YouTube, om ervoor te zorgen dat de rondgaande video's zo snel mogelijk worden verwijderd.

'Vreselijk veel spijt'

Wahib liet gisteren via zijn advocaat weten dat het ging om een "totaal misplaatste grap", waarvan hij "vreselijk veel spijt" heeft. Vanavond zal de acteur zelf reageren in het RTL-programma Beau.

Diverse partijen hebben inmiddels gebroken met Wahib. Zo heeft zijn platenlabel Top Notch alle samenwerking stilgelegd. Datzelfde heeft NPO Zapp gedaan, waarvoor Wahib een programma maakte.

Wervingsvideo politie offline

Vandaag werd ook bekend dat de politieacademie een wervingsfilmpje met Wahib offline heeft gehaald. "Iemand die als boegbeeld wordt ingezet voor de politie moet van onbesproken gedrag zijn", zegt een woordvoerster.