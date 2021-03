Arrestatieteam houdt man aan na klopjacht in Kollum

De politie heeft een man aangehouden na een klopjacht in Kollum. Daarbij is een politiehelikopter en een arrestatieteam ingezet.

Vanochtend rond 11.00 uur kwamen er meerdere meldingen binnen van een persoon die "verward gedrag" vertoonde. Daarop rukte de politie uit.

De man werd uiteindelijk aangehouden in een woning in het Friese dorp. De politie ging voorzichtig te werk omdat de man volgens de melders een wapen in zijn bezit had. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bewoners van het Friese dorp werd gevraagd om uit de buurt te blijven zodat agenten hun werk konden doen. Ook werden scholen in de omgeving tijdelijk bewaakt, meldt Omrop Fryslân.