Douane en FIOD rollen illegale sigarettenfabrieken op in Noord-Brabant en Limburg

De Douane en de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingsdienst, hebben gisteren in een onderzoek naar illegale sigarettenfabrieken invallen gedaan in vijftien bedrijfspanden. In Schaijk en in Heerlen werden productielijnen ontmanteld die bij elkaar twee miljoen sigaretten per dag konden maken.

Er zijn 21 mannen uit Polen en Oekraïne aangehouden in de panden. Aggregaten, tientallen pallets met verpakkingsmateriaal, 800 kilo waterpijptabak, 40.000 kilo tabak en 5,4 miljoen illegaal gerolde sigaretten zijn in beslag genomen. Alle spullen zijn inmiddels in vijftien trailers afgevoerd en vernietigd.

De FIOD schat dat de Staat ongeveer 8,5 miljoen euro aan accijns zou zijn misgelopen als de sigaretten en tabak op de Nederlandse markt waren terechtgekomen. Het ontduiken van accijns en omzetbelasting is een misdrijf.