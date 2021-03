Scholen experimenteren met zelftesten en temperatuurmeters tegen corona

Steeds meer scholen experimenteren met snelle zelftesten en polsthermometers om de verspreiding van het coronavirus onder leerlingen tegen te gaan. Het doel is om zo veel mogelijk fysiek les te kunnen blijven geven.

Demissionair minister van Engelshoven geeft vandaag het startschot voor een pilot met sneltesten op scholen in de regio-Amsterdam. Het demissionair kabinet verwacht die vanaf half april beschikbaar te stellen voor het onderwijs.

Goed nieuws, vindt wetenschapper Frank Cornelissen van de Universiteit van Amsterdam. "Als je alle leerlingen bij elkaar optelt, dan kom je op 3,5 miljoen mensen uit. En daar komen de ouders nog bij. Het gaat dus om een ontzettend grote groep en ik vind dat van zwaarwegend belang", zegt hij tegen NH Nieuws. Cornelissen stelt dat alles op alles moet worden gezet om alle scholen te openen en open te houden.

Temperatuur meten

Sinds woensdag wordt ook landelijk geëxperimenteerd met temperatuurmeters. Onder meer bij het Kennemer Lyceum in Overveen.

"Ik heb 36,4", zegt een eindexamenleerling. Hij heeft net zijn pols voor een temperatuurmeter gehouden. Die geeft een signaal af als iemand een temperatuur boven 37,5 graden heeft. In dat geval krijgt de leerling nog een extra meting in het oor. Als die meter ook verhoging aangeeft, moet de leerling naar huis.

Onderzoeker Omar de Boer voert het onderzoek op de school uit namens de Vrije Universiteit in Amsterdam. "We onderzoeken de betrouwbaarheid van de meters en we kijken of het gedrag van de leerlingen er door verandert", zegt hij tegen NH Nieuws. "We verwachten dat als kinderen weten dat ze gemeten worden, ze eerder thuis zullen blijven bij klachten."

De proef met de temperatuurmeters duurt tot en met juli. Aan het eind worden de leerlingen gevraagd naar hun ervaringen. Ze zijn niet verplicht om mee te doen aan het experiment.

De Algemene Onderwijsbond staat nog enigszins kritisch tegenover de hele situatie. Volgens de onderwijsorganisatie kunnen alle beetjes helpen, maar zijn sneltesten en temperatuurmeters niet dé oplossing. "Je kan zoiets niet verplichten", laat woordvoerder Rob Voorwinden weten. Liever ziet hij dat het onderwijspersoneel na het zorgpersoneel spoedig wordt ingeënt. Volgens hem maken leerkrachten zich enorme zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun naasten.