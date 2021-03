Duitse deelstaat kiest eigen weg en heft lockdown na Pasen op

De Duitse deelstaat Saarland gaat na Pasen de lockdown grotendeels opheffen. De lockdown maakt plaats voor een grootschalige teststrategie. Bioscopen, fitnessstudio's en de terrassen van restaurants mogen weer open voor mensen met een negatieve test.

In het overleg tussen de deelstaten en de regering begin deze week was afgesproken dat ze de lockdown tot 18 april zouden verlengen, maar ook dat proeven met 'vrijtesten' mogelijk zijn.

Saarlands premier Tobias Hans (CDU) ziet zijn kans schoon. "Wij hebben voor zo'n proefproject de beste uitgangspositie", aldus Hans. De kleine deelstaat - met krap een miljoen inwoners - heeft de laagste besmettingscijfers van het land, gemiddeld 70 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week. Er zijn veel testcentra en een relatief hoge vaccinatiegraad. De deelstaat heeft eerder al 2,5 miljoen sneltesten ingekocht.

Sneltesten

Op kleinere schaal lopen dit soort projecten al, zoals in de stad Tübingen, in het zuidwesten van Duitsland. Daar besloot burgemeester Boris Palmer drie weken geleden met behulp van massaal testen de stad open te gooien. Inwoners en bezoekers van de stad kunnen bij verschillende standjes een antigen-sneltest laten doen. Bij een negatief resultaat krijgen ze dan een dagticket, waarmee ze kunnen winkelen, op het terras kunnen gaan lunchen en 's avonds naar de bioscoop en het theater kunnen.

Ook steden in Noordrijn-Westfalen en Beieren willen zo'n teststrategie invoeren. Saarland is de eerste deelstaat die in zijn geheel overgaat tot deze strategie.

Premier Hans hoopt dat het een model wordt voor het hele land. "We willen nieuwe wegen in de pandemiebestrijding inslaan", zegt hij. "We moeten na een jaar toch meer kunnen bedenken dan alleen maar alles op slot te gooien en te beperken". Hij hoopt de bevolking hiermee perspectief te geven, "om juist in de lente wat meer levenskwaliteit te kunnen genieten."

'Paaspauze'

De beslissing van Saarland is tekenend voor de worsteling in Duitsland om landelijk corona-beleid te maken. Een 'paaspauze', waartoe de regering en de deelstaten maandag besloten, moest gisteren alweer worden afgezegd, nadat er veel protest tegen was gekomen. De tegenstellingen worden scherper, zegt ook correspondent Wouter Zwart.

"Vorig jaar was het gevoel van eenheid om samen de strijd aan te gaan groot. Nu, een jaar verder, houden deelstaten veel meer rekening met hun eigen belangen. In de corona-overleggen wordt steeds meer geruzied en de uitkomsten worden magerder. In plaats van eenduidig beleid, rollen daar allemaal halfbakken compromissen uit, die geen zoden aan de dijk zetten. En daarom kiest nu een deelstaat dus z'n eigen weg."