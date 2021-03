Ook deze digitale EU-top in teken van corona

Europese regeringsleiders komen vandaag bij elkaar voor een digitale EU-top. Ze gaan het onder meer hebben over de invoering van een gezondheidscertificaat, dat het in de zomer makkelijker moet maken om naar het buitenland te reizen. Ook zullen ze spreken over de verdeling van de vaccins in de EU.

Het is precies een jaar geleden dat Europese regeringsleiders voor het eerst digitaal bijeenkwamen vanwege de corona-uitbraak. De top van vandaag had in eerste instantie een fysieke bijeenkomst moeten zijn, maar vanwege de toenemende besmettingscijfers besloot Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, dat besluit terug te draaien.

Eerlijke vaccinverdeling

Er staat een aantal grote thema's op de agenda. Vooral over de verdeling van de vaccins is de afgelopen weken onenigheid ontstaan. Oostenrijk vindt dat de vaccins niet eerlijk worden verdeeld. Premier Kurz stelt dat Nederland momenteel profiteert, terwijl Bulgarije en Kroatië te weinig krijgen.

Ook over het gezondheidscertificaat zal worden gesproken. EU-burgers moeten deze zomer weer grotendeels vrij kunnen reizen met een certificaat waarop staat wat hun 'coronastatus' is. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn erop gebrand dat het certificaat voor deze zomer wordt ingevoerd.

Toch zijn er landen met vragen. Is het certificaat alleen bedoeld voor gevaccineerde mensen of moet er ook op staan dat je negatief getest bent of antistoffen hebt? Daarnaast zijn er zorgen of alle landen wel in staat zijn zo'n certificaat snel uit te rollen.

Geopolitieke zaken

De top is niet alleen corona-gerelateerd. De regeringsleiders zullen ook een aantal geopolitieke zaken doorspreken. Aangezien het maritieme conflict tussen Turkije en Griekenland wat gesust lijkt, zijn de meeste Europese lidstaten het met elkaar eens dat de sancties tegen Turkije niet verder uitgebreid moeten worden. Cyprus is het hier niet mee eens en naar verwachting zal het land ook de tijd nemen om dit aan de andere landen duidelijk te maken.

Later vanavond spreken de regeringsleiders ook nog met de Amerikaanse president Biden. Dat gesprek zal voornamelijk over China gaan. De Verenigde Staten hadden vorige week een aanvaring met China. En ook tussen Europa en China liepen de spanningen deze week op. De EU legde sancties op tegen Chinese functionarissen die betrokken zijn bij het schenden van de mensenrechten van de Oeigoeren, een moslimminderheid in de noordwestelijke provincie Xinjiang.