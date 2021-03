Meer mensen klagen over drukte in de trein

De afgelopen maanden hebben steeds meer mensen geklaagd over drukte in de treinen. De NS zegt dat honderden treinreizigers per week aangeven dat het te druk is, hoewel minder passagiers met de trein gaan. Reizigers vinden dat anderhalve meter afstand houden in de trein niet of nauwelijks te doen is.

Tjalling Smit van de raad van bestuur van de NS zegt dat het feitelijk niet heel druk is in de trein. Hij zegt dat reizigers vroeger klaagden als de trein voor 90 procent vol zat, nu doen ze dat al bij 40 procent. "Ongeveer 90 procent van onze treinen rijdt ten opzichte van vóór corona en we hebben maar 30 procent van de reizigers van voor corona."

Smit zegt dat de treinen weliswaar 10 procent korter zijn, maar dat er alsnog voor iedereen een zitplaats is. "Alleen betekent dat wel dat het kan voorkomen dat je naast een andere reiziger zit", zegt hij. "Mensen zijn gewend om overal anderhalve meter afstand te houden en in het ov lukt dat niet. Dat is voor veel mensen toch wennen, merken we."

Extra treinen

Extra treinen inzetten gaat volgens Smit niet helpen. Hij zegt dat mensen ook dan niet de mogelijkheid hebben om de anderhalve meter afstand te houden. Reizigers die met de trein willen gaan, adviseert hij om in de NS-app te kijken welke treinen vol of leeg zijn.

Smit erkent dat het ook voor personeel lastig is om afstand te houden. Hij verwijst naar het OV-protocol dat het kabinet in juni vorig jaar heeft ingevoerd. Daarin staat dat vervoerders elke zit- en staplaats mogen gebruiken, omdat het onvoldoende mogelijk is om in het openbaar vervoer afstand te houden. Wel is een mondkapje verplicht.