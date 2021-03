De uitzending van 25 maart

It's a sin: zijn er overeenkomsten met de corona-epidemie?

Begin jaren '80 sloeg de ziekte aids in als een bom. De homoscene was net begonnen aan een bevrijdende seksuele revolutie. Van het ene op het andere moment kon onveilige seks je doodvonnis betekenen. In de serie It's a sin zien we hoe een groep jonge mannen in Londen hun coming out beleeft. Maar de euforie maakt al snel plaats voor dodelijke angst. We bekeken de serie met drie mannen die in de jaren '80 in Amsterdam het begin van aids van zeer nabij hebben beleefd. Herkennen ze zich in de serie en zijn er misschien overeenkomsten met de huidige corona-epidemie?