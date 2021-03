ING sluit 69 kantoren en schrapt 440 voltijdsbanen

ING gaat tot en met juli volgend jaar 69 kantoren in Nederland sluiten. Er worden 440 voltijds arbeidsplaatsen geschrapt. Volgens de bank zijn deze stappen nodig omdat de behoefte van klanten verandert; men maakt steeds meer gebruik van de digitale diensten.

Vorig jaar zomer kondigde ING al aan een kwart van de toen in totaal 170 kantoren te sluiten. Daar komen deze sluitingen dus nog bij. Ook Rabobank besloot vorig jaar kantoren te sluiten.

ING benadrukt dat er in plaats van kantoren wordt ingezet op servicepunten. Dat zijn locaties in winkels als Primera en Bruna waar de ondernemer van de winkel een training heeft gevolgd om klanten van ING te helpen bij vragen.

Kantoren ombouwen

In totaal komen er 321 servicepunten in het land. Ook blijven er 59 ING-kantoren bestaan. Die kantoren worden omgebouwd naar 'ING-huizen'. Daar kunnen klanten terecht met vragen over bankzaken en financieel advies.

Voor de medewerkers van wie de baan verloren gaat, 240 voltijdbanen bij kantoren en 200 bij advies, gaat ING op zoek naar werk binnen of buiten de organisatie.