Roep om westerse kledingboycot klinkt steeds luider in China

Westerse merken zitten volgens Den Daas gevangen tussen de wens om te profiteren van de grote Chinese markt en het streven om zorgvuldig en op een eerlijke manier zaken te doen. "Als je niet met ons bent, ben je tegen ons, is bijna de gedachte. Van bedrijven wordt verwacht dat ze zich hier stil over houden". H&M heeft meer dan 500 winkels in China.

H&M China is vanwege de ophef al met een korte verklaring gekomen. Daarin benadrukt het bedrijf dat het geen politieke stelling neemt. De modeketen en Nike zeiden eerder dat ze geen katoen meer uit de Chinese regio Xianjiang willen gebruiken vanwege zorgen over dwangarbeid en discriminatie van Oeigoeren in het gebied.

De Oeigoeren en andere minderheden worden in China stelselmatig onderdrukt. Ze worden opgesloten in strafkampen en detentiecentra in Xinjiang, in het noordwesten van het land. Xinjiang is rijk aan grondstoffen en is goed voor ongeveer een vijfde van de katoenproductie in de wereld.

Getuigen hebben verklaringen afgelegd over systematische opsluiting, verkrachting, gedwongen sterilisatie en marteling. Volgens internationale onderzoekers maakt China zich in de regio schuldig aan volkerenmoord. In Nederland heeft de Tweede Kamer de mensenrechtenschendingen vorige maand bestempeld als genocide.

China ontkent de beschuldigingen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed.