Anita voetbalt na Oranje nu voor Curaçao: 'Hiddink feliciteerde me als eerste'

Zelf had de kleine middenvelder - voorheen Ajax, nu RKC Waalwijk - niet meer voor mogelijk gehouden dat het zou lukken. "Het is al eens eerder geprobeerd en dat is afgewezen door de FIFA."

De FIFA wijzigde een aantal regels waardoor het nu voor spelers mogelijk is om van voetbalpaspoort te switchen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen: tot 21 jaar hebben internationals met bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit maximaal drie wedstrijden om over te stappen.

"Nederland en Curaçao zitten beide heel diep in mijn hart. Daar werd ik geboren, hier groeide ik op. Ik heb op het eiland veel familieleden wonen die mij nog nooit hebben zien spelen. Dit is iets wat ik heel graag wil."

Hij had er op z'n 31ste niet eens meer op dúrven hopen: een tweede interlandcarrière. Een brede lach, een twinkeling in zijn ogen. "Nee, dit is ook nieuw voor mij."

De bond van Curaçao maakte er afgelopen maanden werk van. Guus Hiddink, sinds november bondscoach van het eiland, hield Anita persoonlijk op de hoogte. "Hij is de eerste persoon die mij heeft gefeliciteerd", grijnst Anita. "Wat ik toen tegen hem zei? Dankjewel, en ik ben er klaar voor."

Hiddink belt z'n spelers graag zelf op, laat hij weten via een Skype-verbinding vanuit Willemstad. "Het was gelukkig een goed nieuws-boodschap." De 74-jarige trainer is zichtbaar enthousiast over zijn nieuwste aanwinst. "Hij heeft alles al meegemaakt. Is aan het zwerven geweest, heeft de intensiteit van Engeland meegemaakt. Allemaal bagage die we goed kunnen gebruiken."

Voetbalpaspoort

Hiddink, na een week op Curaçao bruin gebronsd, juicht het toe dat spelers nu de mogelijkheid krijgen om op latere leeftijd van voetbalpaspoort te wisselen. "Ik vind dat goed. Een carrière kan even stuk lopen, of er komt een nieuw beleid en dan kun je als speler buiten de boot vallen. Dat is zonde wanneer je zo jong bent. Nu krijgen jongens alsnog de kans een internationale carrière op te bouwen."

Niet alleen Curaçao profiteert van de verspoelde regels van de FIFA, ook Suriname heeft (mede) daardoor een elftal - letterlijk - aan nieuwe spelers op kunnen roepen. Bondscoach Dean Gorré kon zijn ploeg afgelopen maanden versterken met spelers als Ramon Leeuwin (AZ), Ryan Koolwijk (Almere City) en Damil Dankerlui (FC Groningen).

